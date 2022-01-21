لبنان | هجوم “حاد” لمصباح الأحدب على المستقبل وحلفائه!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 7:10 مساءً

غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر “تويتر”:

“لا يحق لأحد أن يعتبر سُنّة لبنان من دون سعد الحريري أو غيره بيئة حاضنة للتطرف والتكفير، وأنها لا يسيطر عليها إلاّ عبر قيادات سياسية تدّعي الإعتدال فيما هي تقمع وتظلم شبابها وتفبرك لهم ملفات التطرف وتتنازل عن مقدراتهم مقابل تأمين مصالحها الخاصة”.

وأضاف الأحدب في تغريدة ثانية: “أصبح الجميع يعلم أن المجموعات المسلحة كافّةً، المتَّهمة بالتطرّف، ما زالت حتى الآن تعمل بالغطاء الأمني والسياسي والقضائي لتيار المستقبل وحلفائه في السلطة”.