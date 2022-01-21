لبنان | هذا ما جاء في تعميم وزير التربية إلى المدارس والثانويات حول استلام Rapid Test

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أصدر وزير التربیة والتعلیم العالي عباس الحلبي التعمیم رقم 2/م/2022 الموجه إلى جمیع المسؤولین عن المدارس والثانويات الخاصة حول استلام Rapid Test.

وأوضح في بيان أنّه “بهدف تلبية حاجات المدارس والثانويات للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 والمخالطين المباشرين بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لناحية الحدّ من تفشّي الفيروس المسبب لعدوى كورونا في المؤسّسات التربوية وفي المجتمع، وبناءً على التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة لجهة تسليم المؤسّسات التعليمية مجموعة من الفحص السريع Rapid Test مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وحيث أن عدداً من المدارس والثانويات الخاصة استلمت المجموعة الخاصة بها (25 فحصاً سريعاً لكل مؤسّسة تعليمية) بعد التدريب الذي أقامته وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التربية، في حين أن بعض المؤسّسات التربوية لم تستلم الفحص السريع في حينه”.

وأضاف: “إن وزير التربية والتعليم العالي، يطلب من جمیع المسؤولین عن المدارس والثانويات الخاصة التي لم تستلم بعد الفحص السريع، التنسيق مع مصلحة التعليم الخاص ومع جهاز الإرشاد والتوجيه لتأمين استلام Rapid Test وشرح كيفية استعماله وذلك في المبنى الرئيسي لوزارة التربية (الطابق G) خلال الأسبوع القادم ضمن أوقات الدوام الرسمي وسيكون هناك طبيب لشرح تفاصيل استعماله”.

أمّا بخصوص المدارس والثانويات الرسمية، أشار الحلبي إلى أنّه “سيؤمّن لهم الفحص السريع بالتعاون مع المهنيات الرسمية وسيتم وصل كل ثانوية أو مدرسة رسمية بمهنية رسمية من قبل مديرتي التعليم العام والتعليم المهني والتقني”.