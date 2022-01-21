لبنان | نقابة الصيادلة ستتخذ صفة الادعاء ضد هؤلاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 5:03 مساءً

أكد نقيب الصيادلة جو سلوم ان “الصيدليات خاضعة لسلطة وتفتيش وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة حصرا، والصيادلة تحت القانون ويلتزمون بكل القوانين والتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”.

وشدد في بيان على أن “أي دخول لأي عنصر الى حرم مطلق صيدلية من غير الجهة الآنف ذكرها بمثابة تعد، وستتخذ نقابة الصيادلة صفة الادعاء الشخصي وملاحقته مع المرجعية المختصة والوصية عليه”.

وختم “أما تفتيش المستوصفات، فخاضع لاستراتجية وزارة الصحة وتوجيهاتها بالتعاون مع مفتشي نقابة الصيادلة، وليس عرضة للتجاذبات او المهاترات او الابتزاز”.