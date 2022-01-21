لبنان | بيان من “الخارجية” حول المنحة الطلابية المقدمة من “الريجي”‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 36 دقيقة

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين ‏أنه “اعتمدت اللجنة المشتركة ‏المؤلفة من وزارتي الخارجية والمغتربين (المستشار منير عانوتي) ‏والتربية والتعليم العالي (ايلي مخايل استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية) ‏و(الاستاذ ايلي البيطار) المكلفة تقييم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول ‏على المنحة على معايير واضحة وموحدة للتقييم بحسب المستندات التي ‏تقدم بها كل طالب. ‏

وأضفت في بيان: “وصل عدد الطلبات المستوفية الشروط الى ٨٩٠ ‏طلباً، عند اقفال باب التقديم. ووفقا لشروط المنحة، يحق لأي طالب ‏لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة، ‏وأوصت اللجنة بتوزيع مبلغ ال ٨٠٠ ألف دولار بالتساوي على كل من ‏تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي ٨٩٠ مستفيداً وقد حرصت الوزارة ‏على نشر لائحة الاسماء كاملة على موقعها الالكتروني فور صدورها ‏حرصا على الشفافية”. ‏