لبنان | بالصورة: بعد إحراق كُتب الرجل الثمانيني عند كورنيش النهر.. “حتنبنى من أول وجديد”‏

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 12:06 مساءً
محمد المغربي
أُحرقت مساء أمس كتب الرجل الثمانيني محمد المغربي تحت جسر الفيات عند كورنيش النهر في بيروت. وفي حديث له عبر إحدى القنوات التلفزيونية قال: “السيد الوزير بدو يعمل هون كيوسك لوزارة الثقافة”.
وأضاف: “فكّروا وشربوا خمرة وقالوا لازم نحرقها، فحرقوها”. وتابع: “بس حتنبنى من أول وجديد إن شاء الله”.
يذكر ان محمد المغربي يتّخذ هذا المكان أيضاً منزلاً له. ويتكوّن المنزل من سرير ومكتبة وراديو قديمة وموقدة حطب وملابس قديمة وبعض الحاجيات الأخرى عبارة عن كرتون، أمّا بابه فلوح من الخشب.
وكان أبرز ما يميّز هذا المكان، مئات الكتب المترامية بين أرجائه.
إحراق مكتبة الرجل الثمانيني محمد المغربي