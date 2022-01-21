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لبنان | بالصورة: بعد إحراق كُتب الرجل الثمانيني عند كورنيش النهر.. “حتنبنى من أول وجديد”‏

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 12:06 مساءً

محمد المغربي

محمد المغربي

أُحرقت مساء أمس كتب الرجل الثمانيني محمد المغربي تحت جسر ‏الفيات عند كورنيش النهر في بيروت.‏ وفي حديث له عبر إحدى القنوات التلفزيونية قال: “السيد الوزير بدو يعمل هون كيوسك لوزارة الثقافة”.‏

وأضاف: “فكّروا وشربوا خمرة وقالوا لازم نحرقها، فحرقوها”.‏ وتابع: “بس حتنبنى من أول وجديد إن شاء الله”.‏

يذكر ان محمد المغربي ‏يتّخذ هذا المكان أيضاً منزلاً له.‏ ويتكوّن المنزل من سرير ومكتبة وراديو قديمة وموقدة حطب ‏وملابس قديمة وبعض الحاجيات الأخرى عبارة عن كرتون، أمّا بابه ‏فلوح من الخشب.‏

وكان أبرز ما يميّز هذا المكان، مئات الكتب المترامية بين أرجائه.‏

إحراق مكتبة الرجل الثمانيني محمد المغربي‏

إحراق مكتبة الرجل الثمانيني محمد المغربي‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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