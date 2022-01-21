لبنان | عبدالله: للحفاظ على الأمن ‏الصحي لأفراد القوى الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “الحفاظ على الأمن ‏الصحي لأفراد القوى الأمنية كافة وعائلاتهم، يتوجب إجراءات وقرارات ‏سريعة. نتضامن مع صرخة معالي وزير الداخلية، علما أننا قمنا بمبادرة ‏في هذا الموضوع، وتجاه موظفي القطاع العام كافة”.‏

يذكر أنه أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أن “أولى أولوياتي ‏كوزير داخلية صحّة عناصر قوى الأمن الداخلي وطبابتهم والاستشفاء، ‏فلن نقبل أبداً ألا يتمكّن العنصر الأمني من الاهتمام بصحّته أو صحّة أحد ‏أفراد عائلته في وقتٍ يتمّ إرساله لمكافحة الجريمة أو لتوقيف مجرم أو ‏حماية الأملاك والمسؤولين في الدولة”.‏

وقال مولوي في مؤتو صحفي، الخميس، إن “صحّة عناصر قوى الأمن ‏الداخلي خطّ أحمر لا يمكن التهاون به، ويتعلّق بهيبة الدولة وحسّ ‏المسؤولية لدى كلّ مسؤول”.‏

وأضاف أن “ثروة الدولة ليست بأملاكها بل بقواها الأمنية ولا يعتقدنّ ‏أحدٌ من المسؤولين أنّ هناك أيّ ملك أهمّ من صحّة الإنسان”.‏

وتابع: “على الدولة إقرار أموال الإستشفاء الخاصة بقوى الأمن الداخلي ‏والتي تتضمن استشفاء السجناء”.‏