لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة
أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة حاليا:
الثلوج
أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة حاليا:
- عيناتا – الارز
- كفردبيان – حدث بعلبك
- المنيطرة – حدث بعلبك
- العاقورة – حدث بعلبك
- جرد_مربين – الهرمل
- الهرمل – سير الضنية
- معاصر الشوف – كفريا
- تنورين – اللقلوق
- تنورين – حدث الجبة
- ترشيش – زحلة
- القبيات – الهرمل.
ولا يزال لبنان تحت تأثير العاصفة الثلجية “هبة”، التي حملت أمطاراً غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية لامست الـ600 متر، ورياحها الشديدة لامست أيضاً الـ100 كم/س، لكن سرعان ما سيلاحظ خلال ساعات اليوم، انحسار تدريجي لتتحوّل “هبة” إلى منخفض مثلج وزخّات ثلجية قد تطال الجبال القريبة من السواحل شمالاً، يليها استقرار مع برد قارس وموجة جليد، واحتمال وصول منخفض آخر رطب مطلع الاسبوع المقبل، بحسب تقارير الارصاد الجوية.