لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة حاليا‎:‎

‎- ‎عيناتا – الارز‎ ‎

‎- ‎كفردبيان – حدث بعلبك‎ ‎

‎- ‎المنيطرة – حدث بعلبك‎ ‎

‎- ‎العاقورة – حدث بعلبك

‎- ‎جرد_مربين – الهرمل‎ ‎

‎- ‎الهرمل – سير الضنية

‎- ‎معاصر الشوف – كفريا

‎- ‎تنورين – اللقلوق

‎- ‎تنورين – حدث الجبة

‎- ‎ترشيش – زحلة

‎- ‎القبيات – الهرمل.

ولا يزال لبنان تحت تأثير العاصفة الثلجية “هبة”، التي حملت أمطاراً ‏غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية لامست الـ600 متر، ورياحها ‏الشديدة لامست أيضاً الـ100 كم/س، لكن سرعان ما سيلاحظ خلال ‏ساعات اليوم، انحسار تدريجي لتتحوّل “هبة” إلى منخفض مثلج ‏وزخّات ثلجية قد تطال الجبال القريبة من السواحل شمالاً، يليها ‏استقرار مع برد قارس وموجة جليد، واحتمال وصول منخفض آخر ‏رطب مطلع الاسبوع المقبل، بحسب تقارير الارصاد الجوية.‏