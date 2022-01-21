لبنان | التقدمي: استغلال خطأ غير مقصود من أحد رفاقنا واستخدامه للتفرقة لن يمرّ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 16 دقيقة

شدّد “الحزب التقدمي الإشتراكي” في برجا، على أنّ “شهداء البلدة ورموزها، هم مصدر فخر لنا جميعا”، مؤكّدا عدم “الانزلاق الى مستوى بعض الأصوات المحرضة والمشهرة، والحرص على الاستقرار والحفاظ على التنوع”.

الحزب، وفي بيان صادر عن فرع برجا، قال: “لن نساجل كل الأصوات والتعليقات التي تدعي الدفاع عن كرامة برجا وأهلها، والنيل من تاريخ وحاضر وتضحيات الحزب التقدمي الاشتراكي، في أقليم الخروب وبرجا.” وأضاف “ان استغلال خطأ غير مقصود من أحد رفاقنا، واستخدامه للتفرقة والشرذمة والتحريض بين أفرقاء الصف الوطني والنضالي الواحد، لن يمر، ولن ينطلي على شرفاء برجا وأهلها وعلاقتهم التاريخية الراسخة مع الحزب التقدمي الاشتراكي، ومسيرته النضالية والإنمائية في البلدة.”

وتابع البيان: “إنّ شهداء برجا ورموزها، هم مصدر فخر لنا جميعًا، ولن ننزلق الى مستوى بعض الأصوات المحرضة والمشهرة، لأننا نثق بأهلنا وبذاكرتهم وتفاعلهم”، مضيفًا: “ثابتون على موقفنا الحريص على الاستقرار والحفاظ على التنوع، والتفرغ لجهود مواجهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأهلنا.” وختم البيان :”لبرجا تاريخ وحاضر، لن يشوهه أي طارئ”.