لبنان | قراران جديدان لوزير الاقتصاد حول وزن وسعر ربطة الخبز.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 07:33 مساءً - منذ ساعتين

من أحد مخابز لبنان

خفّض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، للمرة الثانية في غضون أيام، سعر ربطة الخبز الأبيض مع رفع وزنها، تزامنا مع انخفاض الدولار ورغم ارتفاع اسعار المازوت بواقع ٣٥ دولارا للطن.

وأصبح سعر ربطة الخبز الأبيض وزنتها بأحجامها الثلاثة، كالآتي: ٣٦٠ غراما بـ٥٠٠٠ ليرة، ٨٣٥ غراما بـ٨٠٠٠ ليرة، و١،٢٤٥ غراما (الربطة العائلية) بـ١١،٠٠٠ ليرة.

لهذه الغاية، أصدر سلام اليوم قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extra وsuper extra وكل الفئات الأخرى.