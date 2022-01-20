لبنان | ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:

عيناتا – الارز

عيون السيمان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

جرد مربين – الهرمل

الهرمل – سير الضنية

معاصر الشوف – كفريا

تنورين – اللقلوق

تنورين – حدث الجبة

ترشيش – زحلة.

ويتأثر الحوض الشرقي تدريجياً بالعاصفة الثلجية “هبة” التي تحمل معها أمطاراً غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية تلامس الـ600 متر، ورياح شديدة تلامس الـ100 كم/س، وتستمر حتّى صباح الغد حيث تنحسر تدريجياً وتحل موجة من الصقيع ويتكوّن الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتّى يوم الجمعة على ارتفاع 600 متر وما فوق.

وتساقطت الثلوج ليلا حتى الصباح على علو 900 متر وما فوق، حيث شكلت طبقة لا تتعدى الـ 15 سنتمترا مع تدني دراجات الحرارة الى 2 تحت الصفر.