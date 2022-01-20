لبنان | العاصفة “هبة” تقفل مدارس الضنيّة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

بسبب الأحوال الجوية، ومع اشتداد العاصفة “هبة” التي تضرب لبنان، أَعلنت المدارس الرسمية والخاصة في الضنية، إغلاق أبوابها وتوقيف إعطاء الدروس في صفوفها غدًا الخميس.

وفي رسائل نصية أرسلتها إلى أهالي الطلاب، ذكرت مدارس المنطقة أنّه “نظرًا إلى اشتداد العاصفة الثلجية وتخوفا من قطع الطرق وحفاظا على سلامة الطلاب والأساتذة”، بعدما غطت الثلوج التي تساقطت اليوم معظم بلدات وقرى المنطقة، وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بسبب برودة الطقس، وسط مخاوف من تشكل طبقات من الجليد على الطرقات غدًا ما سيعوق حركة السير.

وكانت أغلب المدارس الرسمية والخاصة في الضنية قد أغلقت اليوم أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية.