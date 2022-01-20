لبنان | معوّض: الحكومة تحت سيطرة “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2022 11:20 مساءً

رأى النائب المستقيل ميشال معوّض أنّ “أي رهان على تغيير سلوك النظام الحالي فاشل”، معتبرًا أنّ “محاولة ضرب العدالة بجريمة انفجار مرفأ بيروت عطّلت الحكومة”. وأضاف أنّ “عودة الثنائي الشيعي للحكومة أتى بشروط محددة، وهذه الحكومة هي تحت سيطرة حزب الله”.

معوّض، وفي حديث إلى قناة “الحدث”، شدّد على أنّ “المطلوب تغيير جذري في مواجهة حزب الله”، لافتًا إلى أنّه “لا يمكن أن يحصل أي تغيير جذري بوجود التحالف بين المافيا والميليشيا”. وقال: “الواقعية السياسية أوصلتنا لتعطيل المؤسسات وإفقار اللبنانيين”.

وأكّد معوّض أنّ “الانتخابات النيابية القادمة بوابة للتغيير رغم عدم كفايتها”، معتبرًا أنّ “المعركة الانتخابية القادمة سياسية في مواجهة المنظومة الفاسدة”.

إلى ذلك، رأى معوّض أنّ “إيران تحاول تقوية موقفها التفاوضي على حساب شعوب المنطقة”.