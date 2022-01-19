لبنان | بالصور.. الضيف الأبيض يكلّل جبال لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 30 ثانية

كلّلت العاصفة “هبة” التي تسيطر على لبنان، الجبال بالثلوج بدءًا من ارتفاع 600 مترٍ.

أمطارٌ، وبردٌ قارس، ورياحٌ، وثلوج ترافقت مع العاصفة “هبة”. ومع اشتداد العاصفة الثلجية منذ الرابعة فجراً بدأت الآليات بفتح الطرق الجبلية كما عملت على رشها بالملح لإذابة الجليد حرصا على السلامة العامة والمرورية.

العاصفة أثارت القلق والخوف في قلوب اللبنانيّين بسبب الشحّ في مواد التدفئة وانقطاع الكهرباء، إلاّ أنّه وعلى الرغم من كلّ هذا، فيبقى للضيف الأبيض رهبته وجماليّته حيث كلّل قمم الجبال وزيّنها.

العاصفة هبة