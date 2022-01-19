لبنان | تزويد غالبية سنترالات “أوجيرو” بمادة الفيول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

أعلن الأمين العام لهيئة “أوجيرو” ​عماد كريدية​، أنّه “تم تزويد غالبية سنترالات الهيئة بمادة ​الفيول​، وتستمر عملية التزويد لما تبقى من مراكز”.

واضاف في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: “اتوجه بالشكر مدير عام المنشآت بتسهيل عملية التسليم ولشركة “مدكو” إدارةً وموظفين للتجاوب السريع بتلبية حاجات الهيئة. تضافر الجهود ساهم بتفادي انقطاع الخدمة”.

وكان قد كشف كريدية أمس​، أنه “تأمنت الامكانيات الضرورية لاستمرارنا في تقديم الخدمات إلى نصف ​السنة​، أي الى شهر حزيران، على شرط ثبات سعر صرف ​​الدولار​​ الأميركي، و65% من ​موازنة​ التشغيل والصيانة نحتاجها بالدولار الفريش بينما الرواتب انخفضت بطبيعة الحال بسبب انخفاض قيمة ​الليرة اللبنانية​”، مشيرا الى أن “ما يتم تداوله اليوم عن التوجه إلى رفع التعرفة بقيمة 10 أو 20 في المئة غير صحيح أبداً”.

هذا وكانت “أوجيرو” تعاني من انقطاعات في عديد من السنترالات الرئيسية نتيجة النقص الحاد في مادة الفيول.