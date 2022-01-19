لبنان | بوحبيب يتابع مشاوراته لتأمين التمويل لإقتراع المغتربين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

تابع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل .والتقى على التوالي كلا من نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي محمد صالح والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا.

كما عرض الوزير بو حبيب الاوضاع الاقتصادية والمالية مع رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.