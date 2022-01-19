لبنان | جعجع: التاريخ لن يرحم خيانات هؤلاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان “شحنتان من الكبتاغون ضبطتهما السلطات المصرية اليوم على متن رحلتي طيران آتيتين من بيروت إلى مطار القاهرة الدولي، وقبلها ضبطت شحنات في الإمارات والسعودية واليونان وقبلها وقبلها، ما يدلّ بشكل أكيد ان لبنان تحول إلى مصنع كبير للكبتاغون”.

وأضاف: “القاصي والداني يعرفان ان مواجهة معضلة الكبتاغون لا تكون باتخاذ إجراءات شكلية على بعض المعابر، بل من خلال الذهاب مباشرة إلى معامل تصنيع هذه المادة وإيقافها فورا عن العمل وإحالة كل من فيها والجهات التي تقف خلفها على العدالة، كما إغلاق المعابر غير الشرعية التي تشكل ممرا أساسيا لتهريبها، فهل من المسؤولين من يسمع ويتصرّف خصوصا بعدما أصبح اسم لبنان ومعه اسم كل مواطن لبناني في الحضيض أمام دول العالم كلها؟”.

وختم: “إن التاريخ لن يرحم خيانات هؤلاء المسؤولين أو تآمرهم أو تخاذلهم أو غض طرفهم عن الموبقات التي تحصل على أرض لبنان وباسمه في الوقت الحاضر، كما ان اللبنانيين لن يرحموهم وسيكونون لهم بالمرصاد في الانتخابات النيابية لسحب كل ثقة منهم وإجراء التغيير المطلوب لإخراج لبنان من جهنّم الكبتاغون، إلى جنة الأرز والبخور والسمعة الطيبة التي عُرف بها لبنان”.