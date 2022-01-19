لبنان | رابطة الثانوي الرسمي: القطاع الرسمي من مسؤولية الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

سألت أمينة الاعلام في رابطة الثانوي الرسمي ملوك محرز أنه “هل المطلوب من الاستاذ ان يقوم بواجبه في الصف وان يُقصّر بواجبه في المنزل؟”.

وقالت في حديث تلفزيوني: “منحة البنك الدولي ليست مطلبنا، الدولة هي من اقترحتها علينا، نحن طالبنا بتصحيح عادل لأجورنا”.

وأضافت: “ان حلّ الجهات المانحة هو موقّت، ومُسكّن، واذا توقّفت عن التمويل نعود من جديد للمطالبة”. وجزمت أن الاساتذة لن يقبلوا بنصف شهر، مطالبة بموعد سريع مع رئيس الجمهورية والحكومة.

وأكدت أن “القطاع الرسمي من مسؤولية الدولة، لا اقساط لدينا ونحن نتقاضى الاموال من لزوم الطلاب”.