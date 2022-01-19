لبنان | توضيح من بلدية بشري حول جريمة القتل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية بشري في بيان، أنه “توضيحاً للبلاغ الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، المتعلق بكشف جريمة قتل بتاريخ 13/1/2022، يهم بلدية بشري أن توضح أن الجريمة المذكورة قد حصلت بقرية بني صعب – قضاء بشري وليس في مدينة بشري لذلك اقتضى التوضيح”. وتم توقيف القاتل في بلدة كفرحاتا – زغرتا.

يذكر أنه عثرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم على القاتل.

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل، نتيجة شجار حصل بينه وبين الضحيّة، ما لبث أن تطور الى طعنه بالسكين في مختلف أنحاء جسمه، وذلك لأسباب مادّيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.