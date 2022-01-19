لبنان | وزارة الأشغال للمواطنين: احذروا التوجه إلى المناطق الجبلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تزامناً مع العاصفة “هبة” التي تسيطر على لبنان، حذرت وزارة الأشغال المواطنين من التوجه إلى المناطق الجبلية حرصاً على سلامتهم.

وأعلنت وزارة الاشغال العامة أنه منذ الرابعة من فجر هذا اليوم، ومع اشتداد العاصفة الثلجية، تقوم الآليات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بفتح الطرق الجبلية كافة، وكما يصار ومن الصباح الباكر إلى رش هذه الطرق بالملح لإذابة الجليد حرصا على السلامة العامة والمرورية عليها.

وطلبت من المواطنين عدم التوجه إلى المناطق الجبلية حرصا على سلامتهم.