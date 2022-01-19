لبنان | تزامناً مع “هبة”.. إليكم بعض الإرشادات من أجل السلامة العامة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

عمّمت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الأربعاء سلسلة إرشادات تزامناً مع العاصفة “هبة” من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقالت عبر “تويتر”: “نظراً للطقس العاصف وسرعة الرياح يطلب من المواطنين عدم ركن مركباتهم بالقرب من الاشجار او اللوحات الاعلانية او التوقف بالقرب من الشواطئ وعدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستعلام عن حالة الطرقات حرصاً على السلامة العامة”.

ويتأثر الحوض الشرقي تدريجياً بالعاصفة الثلجية “هبة” التي تحمل معها أمطاراً غزيرة، وثلوجاً على مرتفعات متدنية تلامس الـ600 متر، ورياح شديدة تلامس الـ100 كم/س، وتستمر حتّى صباح الغد حيث تنحسر تدريجياً وتحل موجة من الصقيع ويتكوّن الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتّى يوم الجمعة على ارتفاع 600 متر وما فوق.

وتساقطت الثلوج ليلا حتى الصباح على علو 900 متر وما فوق، حيث شكلت طبقة لا تتعدى الـ 15 سنتمترا مع تدني دراجات الحرارة الى 2 تحت الصفر.