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لبنان | العاصفة في بعلبك بدأت.. والمدارس أقفلت أبوابها

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

عاصفة بعلبك

بدأت العاصفة الثلجية في ساعة متأخرة من ليل أمس، في مدينة بعلبك، وتواصلت حتى ساعات الفجر، قبل أن يتحول الطقس إلى غائم مع زخات خفيفة من البلورات الثلجية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

والثلوج التي تأخرت هذا العام عن موعدها، اقتصرت على طبقة خفيفة داخل المدينة وعلى الطرق الرئيسة، في حين اكتست المرتفعات والتلال المحيطة برداء أبيض بلغت سماكته حوالى 10 سنتيمترات، وتدنت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأقفلت المدارس أبوابها اليوم، على ضوء معطيات محطات ومراكز الأرصاد الجوية التي توقعت أن تتواصل العاصفة الثلجية حتى صباح غد الخميس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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