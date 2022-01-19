لبنان | العاصفة في بعلبك بدأت.. والمدارس أقفلت أبوابها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

بدأت العاصفة الثلجية في ساعة متأخرة من ليل أمس، في مدينة بعلبك، وتواصلت حتى ساعات الفجر، قبل أن يتحول الطقس إلى غائم مع زخات خفيفة من البلورات الثلجية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

والثلوج التي تأخرت هذا العام عن موعدها، اقتصرت على طبقة خفيفة داخل المدينة وعلى الطرق الرئيسة، في حين اكتست المرتفعات والتلال المحيطة برداء أبيض بلغت سماكته حوالى 10 سنتيمترات، وتدنت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأقفلت المدارس أبوابها اليوم، على ضوء معطيات محطات ومراكز الأرصاد الجوية التي توقعت أن تتواصل العاصفة الثلجية حتى صباح غد الخميس.