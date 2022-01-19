لبنان | بالفيديو: حريق كبير يجتاح أحراج بزال في عكار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اجتاح حريق كبير أحراج منطقة بزال في محافظة عكار مساء اليوم الثلاثاء، على ‏الرغم من تدنّي درجات الحرارة، وترقب وصول العاصفة الثلجية الباردة.

وبحسب ما نقل مراسل صوت بيروت إنترناشونال، فإن الأهالي حاولوا إطفاء الحريق، ولكنهم عاجزين عن ذلك بسبب ضعف الإمكانيات المتوفرة لديهم.

وأبدى الأهالي تخوفهم من سرعة الرياح، التي قد تساعد بتمدد النيران إلى منازل القرى المجاورة.

وفي حديث لأحد أهالي المنطقة المجاورة، إلى مراسل صوت بيروت إنترناشونال، أشار إلى احتمالية كبيرة ان يكون ما حدث هو حريق مفتعل.

ولفتت معلومات صحفية إلى أن “بعض المزارعين لجأوا إلى إشعال النار في البيوت البلاستيكية لضمان عدم تأثّرها بما يُسمّى الملاح أو الجليد، في ظل غياب أي إرشادات أو مساعدة من وزارة الزراعة”.