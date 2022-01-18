لبنان | ميقاتي ترأس اجتماع لجنة متابعة ملف معالجة النفايات الصلبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عصر اليوم، في السرايا الكبيرة، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة.

شارك في الاجتماع، وزراء: الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، والبيئة ناصر ياسين، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

ياسين

في ختام الاجتماع، تحدث وزير البيئة فقال: “اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع معالجة النفايات الصلبة، وجرى نقاش حول الأزمات المرتبطة بموضوع النفايات، وعرضت رؤية وزارة البيئة لكيفية تطبيق الاستراتجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والوصول الى إدارة كاملة ومستدامة لهذا القطاع. كما تمت الإضاءة على ثلاث قضايا أساسية، أولها دور البلديات وإتحاداتها وكيفية دعمها لتطوير عملها ومنشآتها، خصوصا المعامل المتعثرة لديها، وجرى نقاش حول آلية العمل مع البلديات والمتابعة مع المانحين”.

أضاف: “أما النقطة الثانية التي تطرق اليها الاجتماع فتتعلق بالمطامر والانتقال من المكبات العشوائية إلى المطامر الصحية، الأمر الذي يستوجب خارطة لهذه المطامر، وهو ما تمت مناقشته في حكومات سابقة. وبالتالي، تم البحث في آلية التنفيذ والنقاش حولها مع السلطات المحلية في المناطق. كما تناول البحث المكبات العشوائية الموجودة وكيفية تأهيلها وإقفالها، ثم الانتقال إلى الإدارة المستدامة”.

تابع: “وتمت الإضاءة على موضوع التخفيف والفرز من المصدر وكيفية تشجيع هذا العمل ضمن الرؤية والإدارة المتكاملة، فموضوع الفرز والتدوير وإعادة التصنيع هو جزء أساسي من أي تنفيذ لإدارة النفايات الصلبة، الأمر الذي يستوجب تأهيل بعض المعامل، خصوصا تلك التي تدمرت بانفجار المرفأ، ومنها معملا الكرنتينا وبرج حمود، وهناك نقاش مع جهات مانحة لإعادة تشغيل هذه المعامل”.

وأشار إلى أن “هناك أزمة في ما يتعلق بموضوع النفايات”، وقال: “نحاول تفادي تفاقمها، لكن هذه هي الرؤية الحقيقية والصحيحة للوصول إلى إدارة مستدامة وحقيقية في موضوع النفايات الصلبة”.

وردا على سؤال عن أزمة النفايات المتقطعة من دون حلول مستدامة وضررها الصحي والبيئي، قال: “إن الضرر هو بيئي وصحي وكلفته كبيرة جدا، لكن هذه الرؤية التي ناقشناها اليوم يمكن أن تسمح بتفادي انهيار هذا القطاع أو تعثره أكثر فأكثر من خلال تطبيقها، علينا العمل على طرق مستدامة، فموضوع الفرز وإعادة التصنيع أساسي لأنه يوصل إلى الطمر النهائي بنسبة قليلة مما يرمى حاليا، سواء بشكل عشوائي أو في المطامر الموجودة”.