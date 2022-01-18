لبنان | مع اقتراب العاصفة الثلجية.. فوج إطفاء بيروت يطلب من المواطنين توخي الحذر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 3 دقائق

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان الآني :

مع قرب موعد وصول العاصفة الثلجية “هبه” والتي تحط رحالها مساء اليوم و من المحتمل أن تحمل في جعبتها أمطاراً غزيرة تترافق مع رياحٍ قد تصل سرعتها الى 100 كيلو متر في الساعة.

يهيب فوج اطفاء مدينة بيروت بالمواطنين توخّي اقصى درجات الحذر خلال تنقّلاتهم والتنبه من الأمور التي تشكل خطراً على السلامة العامة وضرورة التبليغ عن أي حوادث قد تحصل جراء التداعيات المترافقة للعاصفة من اقتلاع للاشجار أو تطاير اللوحات الاعلانية والصحون اللاقطة وغيرها من الاجسام الصلبة وذلك عبر رقم الطوارئ (175) الموضوع بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على مدار الـ 24 الساعة.

فوج إطفاء بيروت إلى جانبكم للحفاظ على سلامتكم.