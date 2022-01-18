لبنان | إشارة قضائية على عقارات وسيارات رياض سلامة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أمرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بوضع إشارة قضائية على عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومنعه من التصرف بها.

وجاء القرار على أثر امتناع سلامة عن المثول أمام القاضية عون، التي كانت حددت جلسة لاستجوابه اليوم، في

الدعوى المقامة ضده من الفريق القانوني لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بجرائم “الاثراء غيرالمشروع وتبييض الأموال واختلاس المال العام”.

وغداة امتناع سلامة عن المثول أمامها، أصدرت عون قرارا قضى بوضع إشارة على 9 عقارات يملكها في منطقة قرية شهوان العقارية، وطلبت من أمانة السجل التجاري تنفيذ هذا القرار ومنعه من التصرف بها، كما أمرت بوضع إشارة على أربع سيارات يملكها حاكم المركزي وكلفت إدارة تسجيل السيارات والمركبات تنفيذ مضمون هذا القرار.