لبنان | مواطن يحتجز “رهائن” بمصرف في جب جنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

هدّد المواطن “ع. الساعي” من بلدة كفريا ـ البقاع الغربي بإشعال مصرف “BBAC” الكائن في جب جنين حيث احتجز الموظفين كرهائن في حال لم يحصل على أمواله.

وبعدما نجحت المفاوضات بينه وبين عناصر قوى الأمن، خرج معهم من المصرف ونجح في الحصول على البعض من أمواله.

وأشارت معلومات صحفية الى أن وديعة المواطن في المصرف تبلغ حوالي 50 الف دولار.

وأوضحت موظفة تعمل في المصرف عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أنه عندما دخل الرجل إلى المصرف حاملاً معه حقيبة، ظنّت بأنها أموالاً عائدة له، وبعدما فتحها تفاجأت بأنها مليئة بـ”غالونات بنزين”.

وفي حديث مع المواطنين الذين تواجدوا في المكان، أكدوا أيضاً عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أنهم تعاطفوا مع الرجل، وعندما خرج من المصرف صفّقوا له.