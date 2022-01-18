لبنان | “التقدمي الاشتراكي”: لعدم المس بمجمل أمن دول الخليج العربي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 01:26 مساءً - منذ ساعتين

دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، “بشدة الاستهداف المتمادي لأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها عبر الاعتداء المستنكر الذي استهدف أبو ظبي”.

وجدد دعوته إلى “الوقف التام لهذه الاعتداءات المتكررة، وإلى اعتماد كل ما من شأنه إنهاء الصراع في اليمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة وعدم المس بمجمل أمن دول الخليج العربي”.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت عن اندلاع حريق، أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، صباح الاثنين، في منطقة مصفح “آيكاد 3″، بالقرب من خزانات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وكذلك، أعلنت الشرطة عن وقوع “حادث حريق بسيط” في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي الدولي، وفقاً للوكالة الإماراتية الرسمية.

وأفادت الشرطة لاحقاً بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من جراء الانفجار الذي وقع بـ 3 صهاريج وقود بعد “رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات من دون طيار”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبعد دقائق من إعلان الإمارات عن حادث أبوظبي، خرج المتحدث باسم القوات الحوثية، يحيى سريع، ليؤكد وجود “عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي”.