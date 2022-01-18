لبنان | الحواط: الاعتداء الإرهابي على مطار أبو ظبي رسالة إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر “تويتر” قائلاً: “الاعتداء على مطار أبو ظبي المدني عمل إرهابي مدان بكل الاعراف والمواثيق الدولية. إن هذا الاعتداء رسالة إيرانية تستهدف أمن دول الخليج ومنظومة الأمن القومي العربي من الامارات إلى بيروت”.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت عن اندلاع حريق، أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، صباح الاثنين، في منطقة مصفح “آيكاد 3″، بالقرب من خزانات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وكذلك، أعلنت الشرطة عن وقوع “حادث حريق بسيط” في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي الدولي، وفقاً للوكالة الإماراتية الرسمية.

وأفادت الشرطة لاحقاً بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من جراء الانفجار الذي وقع بـ 3 صهاريج وقود بعد “رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات من دون طيار”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبعد دقائق من إعلان الإمارات عن حادث أبوظبي، خرج المتحدث باسم القوات الحوثية، يحيى سريع، ليؤكد وجود “عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي”.