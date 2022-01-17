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لبنان | بلدية الشويفات: تم تأمين المازوت لسنترالي الشويفات وخلدة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 6:50 مساءً

بلدية الشويفات

أعلن المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات في بيان، أن “البلدية تعمل جاهدة، وضمن اختصاصها، في التخفيف من حدة الأزمات التي تواجه المدينة، فقامت بتأمين مادة المازوت على سبيل الإعارة لسنترالي الشويفات وخلدة من أجل استمرار تشغيل المولدات الكهربائية للمركزين”.

وأشار إلى “أن البلدية كانت أرسلت كتبا عدة إلى هيئة أو جيرو تطلب فيها العمل على تطوير البنية التحتية والخدماتية لقطاع الإتصالات وتحديثها، وذلك قبل استفحال الأزمة القائمة”.

وجددت البلدية “تأكيد استعدادها في مساعدة ومؤازرة وزارة الاتصالات في مدينة الشويفات، نظرا إلى أهمية هذا القطاع وتأثيره في تأمين تشغيل واستمرار قطاعات حيوية عدة، على صعيد الأفراد والمؤسسات”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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