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لبنان | محافظ البقاع للمواطنين: تجنّبوا سلوك الطرق الجبلية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 12:06 مساءً - منذ ساعتين

البقاع

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة بكل من قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي بالوكالة العقيد ياسر الميس، المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وأوعز الى البلديات في محافظة البقاع “البقاء على جهوزية تامة خلال موجة الصقيع والجليد التي تضرب لبنان وبخاصة البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”.

وتمنّى أبو جودة على المواطنين “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنّب سلوك الطرق الجبلية إلّا عند الضرورة، حفاظاً على سلامتهم”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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