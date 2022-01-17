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لبنان | الجبهة المدنية الوطنية: المنظومة ستواجه بشراسة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 12:06 مساءً - منذ ساعتين

الجبهة المدنية الوطنية

أعلنت الجبهة المدنية الوطنية في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، اليوم: “عطّلوا ثمّ قرّروا العودة عن التّعطيل. مُعادلة تحملُ في ذاتها إدانة لنهج رهنِ المؤسّسات الدّستوريّة. لكنّ الأهمّ أنّ شركاءهم في المنظومة ارتضَوا الارتهان لمشيئتهم، والانقلاب على الدّستور”.

وأضافت: “ليست هذه حقيقة تقتبلُ التّحليل، فمنطقُ المنظومة تكريسُ الانهيارات مساراً نحو تفتيت الصّيغة، وضرب الميثاق، وإنهاء فرادة لبنان في العيش الواحد والمواطنة المسؤولة”.

وتابعت: “في المُقابل، وفي حركة جدّية تنطلقُ تِباعاً الائتلافاتُ والتّحالفاتُ ما بين قوى السّيادة والتّغيير في مبادراتٍ تأسيسيّة لتأطير النّضال سياسيّاً ضمن وحدة الرّؤية والبرنامج وتنسيق قياديّ. هنا التحدّي الأساسيّ في خوض الاستحقاق الانتخابي النيابيّ، بل كلّ الاستحقاقات، من باب القناعة بأنّنا أمام فرصة تاريخيّة لتحرير وطن، وبناء دولة. المنظومة ستواجه بشراسة، ولنا قرارٌ حاسم بعدم الاستسلام. لبنان يستحقّ”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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