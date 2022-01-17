لبنان | أهالي ضحايا الانفجار للقاضي البيطار: دماء الشهداء أمانة بين يديك.. أكمل عملك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 10:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

أقفل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بوابة قصر العدل من جهة المخفر ومنعوا الدخول إلى القصر تضامناً مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وقال الأهالي في كلمة ألقوها: “نحن وراء المحقق العدلي ونحمّل المسؤولية للمجرمين المدعى عليهم الذين يتهربون من العدالة”.

وتمنى الأهالي وقف المهزلة الحاصلة وإيجاد حل لها ولو من خلال فرض غرامات باهظة لمقدمي طلبات الرد.

وسألوا: “هل يرضي الله عدم إعطائك إذناً لملاحقة المتهمين بانفجار مرفأ بيروت؟”.

وطالبوا بتعيين قاضٍ جديد حتى تكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وسنحضّر لعصيان قضائي يجبر المتهمين على الخضوع للقانون.

وقالوا للقاضي بيطار: “دماء الشهداء أمانة بين يديك فأكمل عملك ولا تستمع إلى هرطقات النفوس وأولئك الذين ينفذون أجندات حزبية”.