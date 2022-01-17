لبنان | بشرى سارة للبنانيين عن أسعار المواد الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 10:09 صباحاً - منذ 40 دقيقة

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن “أسعار المواد الغذائية ستنخفض بفعل تراجع الدولار”.

وشدد البحصلي، في حديث إذاعي على ان “لبنان ما زال يستورد من مختلف الدول وجودة البضاعة المستوردة من البلدان العربية لا تقلّ أهمية عن الأوروبيّة وتخضع للرقابة عينها”.

يذكر أنه وبعد وصوله إلى مستويات قياسية عند سعر 33500 ليرة في الأيام الماضية، تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خلال الساعات الأخيرة إلى ما دون الـ30 ألفاً من جديد.

وتراوح الدولار صباح اليوم بين 24500 و24400 ألف ليرة في السوق السوداء.