لبنان | رئاسة الجمهورية: هذا الخبر لا أساس له من الصحة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 6 ثواني

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته قناة “الجديد” مساء اليوم من ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “أعطى الاذن” بدهم عدد من المصارف على خلفية تحقيقات تجري في دعاوى قضائية مصرفية ، مشيرا الى ان “هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة”.

وأوضح مكتب الاعلام ان “الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف”.

كذلك نفى مكتب الاعلام ما ذكره الإعلامي جوني منيّر على شاشة قناة “الجديد” أيضا عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن “حزب الله ” و”حركة امل ” بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء.