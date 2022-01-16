لبنان | إليكم السبب في تقلبات سعر صرف الدولار اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 3 ساعات

شهدنا في اليومين الماضيين هبوطاً كبيراً لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية واصبح من المعلوم ان سبب هذا الهبوط هو تعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان لكن اليوم عدنا ولاحظنا تقلبات في سعر الصرف هبوطاً وصعوداً حيث وصل الى 23700 ليرة ثم عاد وارتفع الى 24700، الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة شرح لـ”صوت بيروت انترناشونال” اسباب هذه التقلبات

حيث رأى ان السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف الدولار نهار الجمعة الماضي هو التعميم 161 وضخ الدولارات وسحب الليرة اللبنانية من السوق التي قام بها مصرف لبنان عبر المصارف التجارية لافتاً الى ان هذا الامر ادى الى الضغط الكبير على الدولار لان العرض زاد بشكل كبير جداً.

وعن سبب تلاعب سعر الصرف اليوم هبوطاً و صعوداً رأى ان السبب في ذلك ان المصارف مقفلة اليوم ولذلك لم يتم شراء الدولار و بيعه عبر المصارف فبرز دور المضاربة في السوق السوداء بهدف تحقيق المزيد من الارباح من المضاربين مشيراً الى هبوط سعر صرف الدولار الى 23000ليرة ظهراً ثم صعوده مساءً الى 24800

و اعتبر عجاقة ان المضاربين في السوق السوداء استغلوا التطور الايجابي الذي صدر عن الثنائي الشيعي بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء اذ هبط سعر الدولار الى اقل من سعر صيرفة وهذا يبرر حسب تعبير عجاقة انه تم استغلال العامل السياسي بهدف المضاربة لتحقيق الارباح وما هبوطه الى 23700 ليرة ثم ارتفاعه الى 24700 الا دليل على ان التغير في سعر الدولار هو عملية مضاربة في السوق السوداء