لبنان | “متعاقدو المهني”: مستمرون بالإضراب حتى تنفيذ الوعود

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، اليوم الأحد، المتعاقدين إلى “الثبات في الموقف والاستمرار في الاضراب، ورفض العودة إلى التعليم قبل تحقيق المطالب والوعود بالعطاءات التي وُعدنا بها مطلع العام الدراسي”.

وطالبت مجلس الوزراء “بإيجاد حل للموضوع التربوي في أول جلسة حكومية ستعقد، إنقاذاً للتعليم الرسمي، في ظل أوضاع مأسوية يرزح تحتها الأساتذة والطلاب والأهل”. وأشارت إلى إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.