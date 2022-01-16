لبنان | “أوجيرو” تعلن معالجة إنقطاع ​الخدمة​ في سنترال بيروت-المزرعة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 16 - يناير - 2022 1:07 مساءً
أوجيرو
أعلنت هيئة “أوجيرو”، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه “تمّ معالجة إنقطاع الخدمة في سنترال بيروت- المزرعة، بعدما تبرّع أحد أبناء العاصمة بكميّة من مادة المازوت”.
وكان قد كشف مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية، أنه “عند الساعة 11:15 مساءً إنقطع الإتصال في كورنيش المزرعة بسبب “تافه”، وهو تأخر محاسب في وزارة الإتصالات عن التوقيع على ورقة لأنه لم يكن موجوداً”، موضحاً أن “البيروقراطية تقتل جهودنا لكي تستمر الخدمات للمواطن في هذا البلد، وقد إنقطعت الخدمات عن 26000 مشترك”