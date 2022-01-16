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لبنان | كيف هي حال الطرقات الجبلية اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الطرقات الجبلية

افادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً: عيناتا الارز ،عيون السيمان- حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، جرد مربين – الهرمل، الهرمل – سير الضنية.

أما طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي، وطريق معاصر الشوف – كفريا، وطريق تنورين – حدث الجبة وتنورين – اللقلوق، فهي سالكة أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع.

هذا وافادت غرفة التحكم ان طريق ضهرالبيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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