لبنان | “إيجين” اليونانية تعلق رحلاتها إلى بيروت بعد تعرض إحدى طائراتها لأضرار

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 8:32 مساءً

قالت شركة طيران إيجيان اليونانية يوم السبت إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى بيروت في انتظار نتائج التحقيق في سبب الأضرار التي لحقت بإحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى العاصمة اللبنانية.

وقال بيان لأكبر شركة طيران في اليونان إن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة التي أقلعت من أثينا في العاشر من يناير كانون الثاني مما دفع شركة الطيران في اليوم التالي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بيروت.

ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم العثور عليها على السطح الخارجي للطائرة.

وقالت الشركة إنها أخطرت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت وتتوقع تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة كان قد أوضح أن “ما حصل في المطار هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل اقلاعها من بيروت، وحتى الآن لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثّق السبب”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدّى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة”.