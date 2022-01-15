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لبنان | توقيف مروّج مخدرات بحوزته “631” حبّة “كبتاغون

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 51 دقيقة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

في إطار عمليّات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّنت دورية من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص بجرم ترويج مخدّرات، وذلك في محلّة السويقة – طرابلس، ويدعى:

ج. د. (مواليد عام 1986، سوري الجنسيّة)

ضُبط بحوزته:

/631/ حبّة “كبتاغون”.

/459/ غ من حشيشة الكيف.

حبة “ترامال”.

وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات توقيف غيابية، بجرم إتجار وترويج المخدرات، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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