لبنان | الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل دشنت سلسلة مشاريع حيوية في الناقورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 9 دقائق

دشنت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ومكتب الشؤون المدنية في “اليونيفيل”، بالشراكة مع بلدية الناقورة، مشاريع عدة حيوية عبارة عن مضخة للبئر الارتوازية ومولد كهربائي بقوة 100 KVA إضافة الى سياج حماية لموقع البئر في بلدة الناقورة، في حضور رئيس الأركان في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل العقيد رافائيل ارواننو ممثلا الجنرال ستيفانو لاغوريو، رئيس البلدية عباس عواضة، ممثل قائد موقع المنصوري وعدد من أعضاء المجلس البلدي في الناقورة وعدد من الضباط

الإيطاليين والفاعليات المحلية.

إشارة الى أن المشاريع هي ثمرة التعاون المشترك بين الكتيبة الإيطالية ومكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل وبلدية الناقورة لفائدة السكان المحليين، والتي تهدف إلى الإفادة من المصادر المائية الجوفية وتحسين المستوى الحياتي والخدماتي للأهالي.

وشكر رئيس البلدية للجنرال لاغوريو ورئيس الأركان والكتيبة الإيطالية ومكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل “إنجازهم المشروع الحيوي”، منوها بـ “الدور الكبير لجنود حفظ السلام عموما والإيطاليين خصوصا، مما يؤكد مدى التقارب بين اليونيفيل والسلطات المحلية والأهالي، ويساهم في تنمية وازدهار الاقتصاد في المنطقة”.

بدوره، أعرب العقيد آرواننو عن سعادته لإنجاز المشروع الذي قامت بتمويله الكتيبة الإيطالية ومكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل، وشدد على “أهمية العمل كفريق واحد وتضافر الجهود المشتركة لتلبية حاجات الأهالي في المنطقة”.

وختاما تم قص شريط الافتتاح ثم تبادل للدروع التذكارية.