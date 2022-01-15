لبنان | عصابة سرقة في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 25-12-2021، دخل رجل وامرأة إلى منزل المواطنة: – س. ر. (80 سنة) في بلدة القاع البقاعية، بطريقة احتيالية، بحجة حاجتهما “لشرب المياه”، ثم سرقا منها ما يُقارب الـ/6/ ملايين ليرة لبنانية، ولاذا بالفرار بعد أن أبرحها الرجل ضرباً، ثم تركاها في حالةٍ حرجة.

من خلال التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت عناصر فصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلَين وتوقيفهما بتاريخ 6-1-2022، وهما:

– م. م. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية)

وزوجته: – ف. م. (من مواليد عام 1991، سورية الجنسية)

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وانهما قاما بعدّة عمليات سرقة، بتواريخٍ سابقة. ومن هذه العمليات سرقة مبلغ /1200/ “يورو” و /2600/ دولار أميركي و /2,000000/ ليرة لبنانية من منزل المواطن (ر. ل.) في بلدة القاع، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين، هما:

– ب. م. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسية)

وزوجته: – س. د. (من مواليد عام 1979، لبنانية)

بتاريخ 10-1-2022، ومن خلال التحريات والمتابعة، تمكّنت عناصر مخفر القاع من توقيف المذكورَين الأخيرَين، وضبطت بحوزتهما قسماً من المبلغ المسروق، عبارة عن /40/ مليون ليرة لبنانية.

وقد اعترفا أيضًا بما نُسب إليهما.

أعيد المبلغ المضبوط الى مالكه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.