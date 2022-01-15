لبنان | ثلوج وأمطار وبرد.. وتحذير من موجة جليد

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر طقس غير مستقر شتوي بارد على لبنان ويستمر لغاية ظهر الأحد، يحمل معه انخفاض بالحرارة وأمطار متفرقة وثلوج على الجبال مع احتمال أن يتدنى مستوى تساقطه ما دون الألف متر صباح وظهر الأحد خاصة شمال وشرق البلاد. وفي حال استمرت الهطولات بعد ظهر الأحد، تحذير من موجة جليد تضرب الجبال والبقاع ليل الأحد والإثنين مع برد قارس وحرارة متدنية.

وفي التفاصيل:

السبت:

1- الحرارة ساحلًا بين ١٠ و١٤ درجة، بقاعًا بين ١ و٨ درجات، وعلى الـ١٠٠٠م بين ٤ و٧ درجات

2- الجو: غائم وممطر وتتساقط ثلوج على ١٣٠٠ متر

3- الرياح: جنوبية غربية معتدلة من ٢٠ إلى ٤٠ كم/س

4- الرطوبة السطحية ساحلًا ٨٠ – ٩٠ ٪؜

5- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

6- الرؤية متوسطة

7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الأحد: غير مستقر قبل الظهر وبارد جدًا خاصة بعد الظهر والليل، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلًا بين ٥ و١٤ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين -٢ و٥ درجات، وبقاعًا بين -٧ و٧ درجات، الرياح شمالية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س، تتساقط أمطار غزيرة صباحًا تصبح محلية ظهرًا، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ إلى ١١٠٠متر صباحًا وأقل شمالًا، يتحول الطقس إلى بارد جدًا بعد الظهر مع خلايا أمطار محلية واحتمال تساقط ثلوج ما دون عتبة الـ٩٠٠ متر. عند توفر الهطول شمالًا وشرق البلاد، يستقر الطقس ليلًا مع تدني الحرارة وموجة جليد على الجبال وفي البقاع.

الإثنين: مستقر وبارد جدًا خاصة صباحًا، الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح ساحلًا بين ٥ و١٢ درجة، على الـ١٠٠٠ متر بين -٢ و٥ درجات وبقاعًا بين -٧ و٦ درجات، الرياح شمالية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س، يتشكل جليد على الجبال + ٧٠٠ متر وفي البقاع صباحًا.