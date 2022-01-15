لبنان | أبي رميا لبرنامج “مع ديانا”: لبنان كله يدفع ثمن سياسات حزب الله

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:09 صباحاً - أكد النائب سيمون أبي رميا أن حظوظ التيار الوطني الحر بالفوز في الانتخابات النيابية القادمة تتوقف على مواقف الناخب اللبناني لكن “على صعيد جبيل لا زلنا القوى السياسية الأولى بكل الأقضية، ولا أعتقد أن هناك خطر على جبران باسيل في الانتخابات النيابية المقبلة”.

وأضاف أبي رميا في برنامج مع ديانا عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن “الاستحقاق النيابي القادم سيوضح الكثير من الأمور”، مشدداً على أن ما يميز التيار الوطني الحر عن باقي الأحزاب هو القاعدة الشعبية التي يتمتع بها”.

وعن وضع الشيعة في جبيل وفيما إن كانوا سينتخبون التيار الوطني الحر أجاب “الأمر يعود الى التفاهمات والنقاشات التي ستحصل معهم لكن اطمئن الجميع أن وضعنا ممتاز بمعزل عن الناخبين الشيعة”.

وفيما يتعلق بورقة التفاهم بين التيار وحزب الله قال “هناك لجنة مشتركة انشأت قبل مدة تضمن نواب من التيار وحزب الله وكوادر من الحزبين، ووثيقة التفاهم تتألف من 10 بنود، هناك بنود قراءتها ايجابية واخرى تحتاج إلى اعادة نظر كبند بناء الدولة المدنية وغيرها”، معتبراً ان لوثيقة التفاهم بعداً استراتيجياً.

وعن طبيعة العلاقة مع حزب الله اليوم قال أبي رميا “متوترة، بحكم العلاقة مع الرئيس بري، والقصة تراكمية، ولا أفهم المواقف التصعيدية لحزب الله ضد السعودية التي لا تخدم اللبنانيين في الخليج، حيث يدفع لبنان ثمن تصريحات الحزب ضد السعودية”. منتقداً سعد الحريري الذي لم يحرك ساكناً لكل الازمات التي يمر بها لبنان وعند انتقاد المملكة سارع إلى نشر تغريدة.

وأشار أبي رميا إلى أن “لبنان كله يدفع ثمن سياسات حزب الله” ومع هذا هو ضد الفصل السابع الذي اعتبره استجراراً لقوى خارجية ضد قوى لبنانية، فحزب الله حزب لبناني ودفع دماً ضد الاحتلال الاسرائيلي”.

وقال أبي رميا “انا حزين من المسار الذي وصل إليه العهد، وفي ظل نظام سياسي فاشل وعقيم نحن نحتاج إلى تطوير دستورنا، والانهيار المالي الذي نعيشه سببه تراكمات منذ سنة” مضيفاً “إذا اتفقت أميركا مع إيران آخر همها حينها حزب الله“.

وختم أبي رميا “غياب الحوار مع أي مكوّن يعني أننا نعزل أنفسنا، ولا أحد يمكنه الغاء أحد في هذا البلد، وعلينا تعميم ثقافة الديمقراطية“.