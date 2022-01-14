كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت مصادر ​وزارة الطاقة والمياه​ لقناة الـ”LBCI”، أن “تسعيرة الكيلواط هذا الشهر قيد الدرس، لأنها ستلاحظ تقلبات سعر صرف ​الدولار​”. وأوضحت أن “الوزارة تنتظر مسألة استجرار ​الغاز​ لما فيه فائدة من حيث تأمين نحو 10 ساعات تغذية ب​الكهرباء​”.

وكانت قد نقلت السفير الاميركية دورثي شيا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا رسميا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية “أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”.

وفي تصريح لها، لفتت شيا الى انه “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما الى الأمام وحدثا رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.