لبنان | ناشط بترويج المخدرات في قبضة القوى الأمنية بالجرم المشهود

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عناصر من قوى الأمن
أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، بأنه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وتعاطيها، في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هوية أحد المروجين الذي ينشط في مناطق عدّة من قضائي المتن وكسروان، وهو السوري ع. أ. ز. من مواليد عام 2000”.
وأوضحت قي بيان أنه “بتاريخ 3-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الدورة. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حقيبة سوداء، تحتوي على 30,6غ من مادّة الكوكايين موزّعة في 18 ظرفًا و 3 “طبّات بلاستيكية”، 15 حبّة مخدّرة من نوعي “كبتاغون” و “ترامادول”، “دفتر ورق لف سجائر”، هاتف خلوي، ومبلغ مالي”.
وأضاف البيان: “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في المتن وكسروان، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.