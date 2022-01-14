لبنان | نائب من التيار: المتلاعبون بالدولار هدفهم النيل من “العهد”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 04:13 مساءً - منذ 18 دقيقة

رأى عضو كتلة لبنان القوي النائب اسعد درغام أن “ما يجري في البلاد هو خارج المنطق والمألوف وهناك كارتلات تتحكم بكل القطاعات والمؤسسات، وان المتلاعبين بالدولار معروفون كما أن الغرض من ذلك معلوم أيضا وهو النيل من الحكم وتحديدا العهد وتحميل رئيسه المسؤولية”.

وأضاف درغام في حديث لـ”المركزية”: “ها هو الدولار ينخفض في يوم واحد قرابة الستة آلاف ليرة مع أن شيئا لم يتغير على المستوى السياسي ولا على الصعيد المالي والاقتصادي ما يؤكد وجود طرف او أكثر يستغلون الوضع للتلاعب بلقمة عيش المواطن من دون رحمة أو شفقة”.

كما لفت الى أن “البطاقة التمويلية جاهزة لكنها تفتقر الى الاموال اللازمة سيما وأن الخزينة العامة تعاني بدورها وعاجزة عن توفير المستلزمات الضرورية لتسيير المرافق والمؤسسات العامة”.