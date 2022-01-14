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لبنان | هل ينخفض سعر ربطة الخبز؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

الخبز

أوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه في ظلّ تراجع الدولار سينخفض سعر ربطة الخبز وإذا استقرّ سعر الصرف نعمد الإثنين إمّا لخفض سعر الربطة أو زيادة وزنها.

يذكر أن دولار السوق السوداء سجل انخفاضاً قياسيا، إذ تراوح ما بين الـ28450 ليرة لبنانية و28400 ليرة.

في هذا المجال أيضاً، انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2200 ليرة لبنانية، وانخفض المازوت 11600 ليرة لبنانية أما الغاز فانخفض 9800 ليرة لبنانية.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95: 375600
البنزين 98: 388400
المازوت: 398400
الغاز:349700.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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