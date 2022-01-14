لبنان | تحذير من “كهرباء جبيل”.. تحت طائلة المسؤولية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2022 12:47 مساءً

حذّرت شركة كهرباء جبيل في بيان من “مغبة التعرض لشبكتها وتعليق أي خطوط أو ملصقات على الأعمدة الكهربائية، تحت طائلة إزالتها على نفقة المعتدي وملاحقته جزائياً، وتطبيق العقوبات المشدّدة المنصوص عليها بالقانون رقم 623/97 المتعلّق بجرائم التعدي على المنشآت والتجهيزات الكهربائية والتعليق على الشبكة، وتحميله مسؤولية تعريض السلامة العامة وسلامة الانشاءات الكهربائية للخطر.