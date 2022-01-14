لبنان | كركي يُمدد هذه المهل حتى نهاية آذار.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 24 دقيقة

مدّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي جميع المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة لغاية العام 2019 على متأخرات الصندوق وأجاز تقسيطها وإعادة جدولتها أو دفعها.

وأصدر كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 676 بتاريخ 14/1/2022، قضى بموجبها تمديد جميع المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة لغاية العام 2019 على متأخرات الصندوق وإجازة تقسيطها وإعادة جدولتها أو دفعها، بالإضافة إلى تمديد مهل تسديد الاشتراكات المستحقة عن العامين 2020 و2021، لغاية 31 آذار 2022، على أن تسري زيادات التأخير اعتباراً من 1/4/2022، وذلك استناداً إلى القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 13/1/2022.

من جهة أخرى، أمل كركي “أن تصل حوالة الـ100 مليار التي قرر وزير المالية يوسف خليل مشكوراً تسديدها للضمان في الأيام القليلة المقبلة تمكينا للصندوق من المباشرة بتأدية تقديماته الصحية للمضمونين (داخل وخارج المستشفى)، وخصوصاً لذوي الأمراض السرطانية والمستعصية مطلع الأسبوع المقبل”.